Polizei

Polizei sucht Audi-Fahrer

Unfall Spiegel eines geparkten Peugeot beschädigt

Biedenkopf-Wallau Im Vorbeifahren hat ein Auto am Samstagvormittag, 29. September, gegen 11.20 Uhr in der Straße „Am Brauhaus“ den linken Außenspiegel eines geparkten roten Peugeot beschädigt. Der unbekannte Fahrer war laut Zeugenangaben mit einem schwarzen Audi A4 Kombi unterwegs. 15 Minuten nach dem Geschehen fuhr der mutmaßliche Verursacher wohl erneut an der Unfallstelle vorbei. Der Schaden beträgt 300 Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018