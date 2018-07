Polizei sucht Fiat Punto

UNFALL Autofahrer kommt von der Straße ab

Dautphetal-Dautphe Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Unfalls auf der Kreisstraße 39 zwischen Dautphe und Silberg. Aufgrund der vorgefundenen Fahrzeugteile, gehen die Beamten davon aus, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen Fiat Punto 199 handelt. Festgestellt wurde der Schaden in Höhe von rund 300 Euro am Freitag, 6. Juli, gegen 17 Uhr. Laut Polizei war der unbekannte Fahrer von Silberg in Richtung Dautphe unterwegs. Er kam nach rechts von der Straße ab, beschädigte einen Leitpfosten und landete im Feld. Er fuhr weiter über eine Ackerfläche, bis die nächste Auffahrt zur Kreisstraße in Sicht kam.

