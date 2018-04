Diebstahl

Polizei sucht Rad-Besitzer

Marburg Die Polizei sucht den Besitzer eines Trekking-Rads. Bereits Ende März kontrollierten Beamte in der Marburger Innenstadt einen 42-Jährigen, der mit einem grauen Trekking-Rad der Marke „Scott Sub 20“ unterwegs war. Der Mann räumte ein, dass das Fahrrad nicht sein Eigentum sei. Eigenen Angaben zufolge will er es aus einem Hinterhof in der Mauerstraße geholt haben.

