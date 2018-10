Trickdiebe

Polizei sucht Zeugen

Marburg Nach einem Trickdiebstahl am Sonntag, 14. Oktober, gegen nachts gegen 3 Uhr am Renthof in der Oberstadt sucht die Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls und bittet um sachdienliche Hinweise.

