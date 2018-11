Aktion

Poster des Heimatvereinszeigt Türen und Tore

Historie Plakat will Ortsgeschichte dokumentieren

Biedenkopf-Wallau Der Heimatverein Wallau hat 2017 ein Poster unter dem Motto „Tür und Tor in Wallau und Weifenbach“ herausgegeben. In der Vorweihnachtszeit bietet er es erneut zum Kauf an.

