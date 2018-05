Problempflanzen kennenlernen

Natur Führung an der Perf am Sonntag

Breidenbach Das Regierungspräsidium Gießen bietet im Rahmen der Naturschutzerlebnistage am Sonntag, 6. Mai, ab 14 Uhr eine etwa zweistündige naturschutzfachliche Führung in der Perfaue bei Breidenbach an.

