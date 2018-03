VORTRAG

Professor referiert zur Tuberkulose

Gladenbach-Weidenhausen Professor Siegfried Becker vom Marburger Institut für europäische Ethnologie hält auf Einladung des Heimatvereins Weidenhausen am Freitag, 23. Februar, ab 19.30 Uhr im Regionalmuseum Hinz Hoob in Weidenhausen (Weidenhäuser Straße 32) einen Vortrag. Sein Titel: „Der schleichende Tod. Zur Sozialgeschichte der Schwindsucht in unseren Dörfern“.

Copyright © mittelhessen.de 2018