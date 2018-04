Volkshochschule

Projekte richtig managen

Stadtallendorf Die Volkshochschule (vhs) vermittelt von Montag, 19. März, bis Freitag, 23. März, in Stadtallendorf eine Woche lang praxisorientiertes Wissen zum Projektmanagement. Der Kurs findet täglich von 9 bis 16.15 Uhr in den Räumen der vhs in Stadtallendorf (Marktstraße 6) statt. Die Teilnehmer lernen die wichtigsten Methoden und Werkzeuge sowie deren Anwendung kennen. Außerdem geht es um die Herausforderungen der Organisation und Projektabwicklung und die Anforderungen an den Projektleiter.

