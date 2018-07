Rätselhafter Vorfall am Bahnhof Marburg

POLIZEI Zwei Versionen des Tatgeschehens

Marburg Mit blutverschmiertem Gesicht ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag, 22. Juli, in der Tankstelle am Krummbogen aufgetaucht. Die Polizei versucht nun herauszufinden, was geschehen ist.

