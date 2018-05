Randale in Gaststätte

GESUCHT Mann wirft mit Barhocker

Marburg Die Polizei sucht einen Mann, der am Sonntag, 13. Mai, gegen 20 Uhr in einer Gaststätte in der Cappeler Straße in Marburg randaliert hat. Er warf dabei unter anderem mit einem Barhocker und traf einen anderen Gast, der sich leicht verletzte. Nach dem Vorfall flüchtete der Mann. Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Er soll etwa 20 Jahre alt sein, schlank, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkelhäutig, mit nach hinten gebundenen Rastazöpfen. Er trug ein olivfarbenes Oberteil sowie Jeans und sprach deutsch.

