Polizei

Randalierer auf Vereinsgelände

Biedenkopf Unbekannte haben auf dem Vereinsgelände der Männergesellschaft „Zum schönen Wiesengrund“ randaliert. Die Rowdys beschädigten in der Gemarkung „Am Leiseköppel“ unter anderem eine Bank sowie einen Zaun und hinterließen dabei nach Angaben der Polizei einen Schaden von 700 Euro. Zudem stahlen die Unbekannten ein Hinweisschild. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17 Uhr am Dienstag und 11 Uhr am Mittwoch, 11. April.

