BAD ENDBACH-HARTENROD Es gibt noch freie Plätze im Grundkurs "Deutsche Gebärdensprache", der am Mittwoch, 16. März, von 18.30 bis 20 Uhr, in Jeegels Hoob (Hauptstraße 35) startet. In 30 Unterrichtseinheiten lernen alle, die mit gehörlosen und (...)