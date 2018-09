POLIZEI

Rempler am Rheumazentrum

Bad Endbach Am Rheumazentrum Mittelhessen in Bad Endbach hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Jeep Grand Cherokee touchiert und dabei beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 19. September, zwischen 16.45 und 17.15 Uhr in der Sebastian-Kneipp-Straße. Das Fahrzeug vorne rechts beschädigt. Als der Eigentümer seinen Wagen auf dem Parkplatz abstellte, stand ein dunkler Kleinbus der Marke Citroën daneben. Derzeit steht allerdings nicht fest, ob dieser Wagen etwas mit dem Geschehen zu tun hat, so die Polizei. Der Schaden beträgt 800 Euro.

