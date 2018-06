Blut

Rotes Kreuz sucht Spender

Biedenkopf Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet zum Blutspendetermin in Biedenkopf: Am Montag, 11. Juni, können alle gesunden Menschen ihr Blut von 16 bis 19.30 Uhr im DRK-Seniorenzentrum Lahnaue in Biedenkopf (Hainstraße) spenden.

