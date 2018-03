VHS

Salsa lernen mit der Volkshochschule

Kurs Spaß am Tanzen und an der Bewegung

Bad Endbach-Wommelshausen Die Volkshochschule bietet einen Salsa-Kurs an, bei dem zunächst das Einfühlungsvermögen und das Körpergefühl für die unterschiedlichsten Rhythmen vermittelt werden. Darauf aufbauend werden elementare Grundschritte, einfache Tanzfiguren und Latino-Choreographien erlernt. Der Spaß am Tanzen und die Freude an der Bewegung stehen im Vordergrund.

Copyright © mittelhessen.de 2018