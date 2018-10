Therme

Salzfee erzählt Geschichten

Bad Endbach Die „Geschichten der Salzfee“ sind am Samstag, 13. Oktober, ab 15 Uhr in der Totes-Meer-Salzgrotte der Lahn-Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach (Am Bewegungsbad 2) zu erleben.

