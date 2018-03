Sattelzug streift Golf

Unfallflucht Polizei sucht nach Zeugen

Gladenbach Ein Sattelzug hat am Montag (19. Februar) in der Gladenbacher Marktstraße einen Golf gestreift und dabei einen Schaden von 3000 Euro angerichtet. Der Lkw-Fahrer hielt nicht an.

Copyright © mittelhessen.de 2018