Schaden am Kombi

POLIZEI Verursacher macht sich aus dem Staub

Dautphetal-Friedensdorf Am Dienstag, 15. Mai, ist ein schwarzer Opel Astra Caravan in Friedensdorf beschädigt worden. Das Fahrzeug war am Straßenrand vor dem Anwesen Lahnstraße 4 geparkt. Zwischen 16.30 und 17.15 Uhr entstand an dem Kombi offenbar durch ein Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand ein Schaden am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher war wahrscheinlich in Richtung Dautphe unterwegs, so die Polizei. Hinweise zu diesem Fahrzeug gibt es bislang nicht.

