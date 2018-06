Schäden beseitigen

POLITIK Aufträge in Steffenberg sind vergeben

Steffenberg Der Gemeindevorstand von Steffenberg hat eine Reihe von Arbeiten vergeben. So sollen jetzt am Backhaus von Niedereisenhausen der Putz und die Außenfugen in Ordnung gebracht werden. Etwa 19 800 Euro wird das kosten, so Bürgermeister Gernot Wege (parteilos). Allerdings wird das Projekt zu 65 Prozent gefördert. Vergeben wurde auch die Erstellung eines Löschwasserkonzeptes für die Kommune. 15 850 Euro wird das Steffenberg kosten. Auch für die Wasserleitungen soll es ein Konzept geben. Dafür muss die Kommune 10 920 Euro ausgeben.

