Schäfer zeigen ihr Können

TIERE Kreisleistungshüten am Sonntag in Allendorf

Frankenau-Allendorf Schäfer aus den Landkreisen Waldeck-Frankenberg und Marburg-Biedenkopf stellen am Sonntag, 22. Juli, ab 8 Uhr beim Kreisleistungshüten (Foto: Landkreis) zum ersten Mal gemeinsam ihr Können unter Beweis. Die Veranstaltung findet beim Betrieb Bauch in Allendorf bei Frankenau statt. Das Hütegelände ist in und um den Ort ausgeschildert. Der Eintritt ist kostenlos, für Speisen und Getränke wird gesorgt.

