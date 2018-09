Schilder sollen die Durchfahrenden informieren

Aktion Dorfverein schafft Werberaum für Vereine in Wolzhausen

Breidenbach-Wolzhausen Was ist los in Wolzhausen? Diese Frage bekommen Besucher des Dorfes künftig direkt an den Ortseingängen beantwortet.

Copyright © mittelhessen.de 2017