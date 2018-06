Event

Schlemmen in Bad Laasphe

Event Heimische Gastronomen laden ein

Bad Laasphe „Die längste Schlemmertafel Wittgensteins“ wird auch in diesem Jahr wieder in der Bad Laaspher Altstadt aufgebaut. „Bad Laasphe tafelt!“ heißt es am Freitag, 15. Juni, ab 18 Uhr.

