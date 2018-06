Von Erich Frankenberg

Schneider: Viele Wege stehen offen

Abschluss Feierliche Verabschiedung und Zeugnisübergabe an der Berufsschule

Biedenkopf In einem festlichen Rahmen haben 72 Absolventen der Fachoberschule an den Beruflichen Schulen Biedenkopf ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Schulleiter Karl Heinz Schneider erinnerte an die vielen Möglichkeiten, die den Fachoberschülern nun offenstehen.

