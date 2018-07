Von Mark Adel

Schnell und sicher am Einsatzort

Feuerwehr Neuer Mannschaftstransporter für Kleingladenbacher Brandschützer

Breidenbach-Kleingladenbach Die Feuerwehr in Kleingladenbach hat einen neuen Mannschaftstransporter in Dienst gestellt. Mit ihm sollen im Ernstfall die freiwilligen Helfer schneller und sicherer an die Einsatzstelle gelangen.

