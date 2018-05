Schnellbus X38 hält nicht in Niederweimar

Baustelle Bahnhofsbrücke wird saniert

Weimar-Niederweimar In den kommenden beiden Tagen wird die Bahnhofsbrücke in Niederweimar saniert. Deshalb hält der Schnellbus X 38 von Gladenbach nach Marburg nicht in dem Dorf.

