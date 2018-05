Schüler helfen bei Berufswahl

Ausbildung Informationen über Betriebe

Breidenbach Welcher Beruf passt zu mir? Was würde mir Spaß machen? Und was wird in einem bestimmten Beruf eigentlich genau gearbeitet? Diese und weitere Fragen rund um das Thema Ausbildung hat das „Café Beruf“ an der Hinterlandschule zu beantworten versucht.

