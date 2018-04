Schüler malen Erfindungen

Malwettbewerb VR Bank zeichnet die Gewinner aus dem Hinterland aus

Biedenkopf In einer kleinen Feierstunde im Biedenkopfer Parkhotel haben Ingo Blöcher von der VR Bank Biedenkopf-Gladenbach und Evelyn Schädler von der MPS Dautphetal die Sieger des Malwettbewerbs ausgezeichnet, den die Genossenschaftsbanken in diesem Jahr zum wiederholten Mal veranstaltet haben. „Erfindungen verändern unser Leben“, lautete in diesem Jahr das Motto.

