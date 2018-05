Infoabend

Schulung zum Hospizhelfer

Gladenbach Der Hospizdienst Immanuel bietet einen Kurs zur Schulung ehrenamtlicher Hospizhelfer an. Der Kurs umfasst 120 Unterrichtsstunden sowie ein Praktikum und wird alle zwei Wochen an einem Abend sowie an mehreren Samstagen in Gladenbach stattfinden. Den Auftakt bildet ein Infoabend am Donnerstag, 17. Mai. Die Schulung orientiert sich an den vorgeschriebenen Richtlinien.

