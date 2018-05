Seit 60 Jahren sind sie ein Paar

JUBILÄUM Diamanthochzeit in Dautphe

Dautphetal-Dautphe Wenn Annemarie und Heinz Schmelter am Donnerstag, 31. Mai, in Dautphe ihre Diamanthochzeit feiern, denken sie gerne an die Anfänge ihres Liebesglücks zurück.

