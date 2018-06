BIEDENKOPF Am Dienstag hat ein Autofahrer in Biedenkopf mit der Tür seines Wagens ein vorbeifahrendes Auto beschädigt. Die Polizei berichtet, dass der 64-Jährige seinen Audi gegen 17.12 Uhr in der Straße am Marktplatz in Höhe des Hauses Nummer 11 (...)