​Gemeinschaft

Seniorenkaffee in Dautphe

BÜRGERHAUS Familie Orth zeigt das Eiermalen

Dautphetal-Dautphe Der Seniorenrat der Gemeinde Dautphetal lädt alle Senioren der Gemeinde zum Seniorenkaffee am Donnerstag, 22. März, ab 14.30 Uhr in den „Generationentreff“ des Bürgerhauses Dautphe (Am Bürgerhaus 1) ein.

