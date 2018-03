Sexfilm statt Top-News

Pfingstsonntag, 2.24 Uhr. Das Klingeln des Notfall-Redaktions-Handys reißt mich aus dem Schlaf. Die Zentrale Leitstelle der Polizei ist dran. Das ist nichts Ungewöhnliches: Nachts steht immer einer unserer Redakteure auf Abruf bereit - falls es zu einem schweren Verkehrsunfall kommt, es brennt, oder sonst etwas Dramatisches geschieht.

Ob es möglich sei, dass ich "sofort" in die Redaktion in Biedenkopf komme, will die weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung wissen. Das ist ungewöhnlich: Normalerweise werden bei solchen Anrufen nur kurz Daten und Fakten übermittelt: Auto gegen Baum, Fahrer schwer verletzt, Unfallort. Diesmal ist es anders.

"Was? Ist was passiert?"

"Was? Wieso? Ist was passiert?", frage ich schlaftrunken zurück. "Der Fernseher muss unverzüglich ausgeschaltet werden" - "Äh, okay. Kann das nicht bis morgen warten?" "Nein", sagt die Stimme am anderen Ende: "Da läuft ein Porno!" Ich bin hellwach. Dazu muss man wissen: In den Geschäftsstellen in Gladenbach und Biedenkopf hängen TV-Geräte mit Internetanschluss, die über das aktuelle Geschehen im Hinterland informieren.

Dort werden unsere Top-News angezeigt, das, was in der Region los ist. Und anstatt anzuzeigen, dass der Kindertag ein voller Erfolg war, die Hospitalstiftung 600 Jahre alt wurde und Plastikenten die Lahn bevölkerten, wurde sich auf diesem Gerät in dieser Nacht begattet.

Das muss auch einem Passanten aufgefallen sein. Der verständigte die Polizei. Die verständigte mich. Vor dem Redaktionsgebäude angekommen, hatte das Sexfilmchen mittlerweile gestoppt - mit einem eindeutigen Standbild. Schnell noch den Stecker des Geräts gezogen, und der Spuk hatte ein Ende.

Das Gerät sei wahrscheinlich gehackt worden, mutmaßten die Polizisten vor Ort. Da habe sich wohl jemand einen Spaß erlaubt. Auch wenn sich mancher vielleicht freuen würde, wir werden in Zukunft noch stärker darauf achten, dass Sie bei uns wirklich nur Nachrichten zu sehen bekommen.