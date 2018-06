800-Jahr-Feier

Shirts fürs Dorffest bis zum 15. Juli bestellen

Feier Gemeinsinn soll optisch dargestellt werden

Dautphetal-Friedensdorf Der Festausschuss Friedensdorf für die 800-Jahr-Feier in 2020 hat den Kauf einheitlicher T- und Polo-Shirts beschlossen. Dadurch solle das Miteinander und der Gemeinsinn des Dorfes auch optisch dargestellt werden, betonte das Gremium. Damit die Shirts bereits zur ersten Grenzbegehung am 11. August getragen werden können, müssen diese bis zum 15. Juli bestellt werden. Bei Geschenke Kamm in der Bahnhofstraße 2 können die Shirts vorab anprobiert werden.

