Silberger gehen an ihre Grenzen

Marsch Grenzgang am Wochenende

Dautphetal-Silberg Am Wochenende laufen die Silberger an zwei Tagen ihre Grenze ab: Die erste Etappe am Samstag, 23. Juni, verläuft entlang der südlichen Gemarkungsgrenze.

Copyright © mittelhessen.de 2018