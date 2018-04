Wanderung

Silberger proben für Grenzgang

Dautphetal-Silberg Als Vorbereitung auf ihren zweitägigen Grenzgang am 23. und 24. Juni schnüren die Silberger bereits am 1. Mai die Wanderschuhe. Für diesen Tag ruft der Ortsbeirat zu einer Probewanderung auf. Treffpunkt dazu ist um 9.30 Uhr am Festplatz in Silberg. Abgelaufen werden soll die Grenze zu den Nachbarn aus Dautphe.

