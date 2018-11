Jubiläumschor

Singstunde startet früher

Jubiläumschor Zwei Auftritte stehen an

Steffenberg-Steinperf Die Probenstunden des Jubiläumschores Steinperf beginnen am 6. und 13. November bereits um 18.30 Uhr. Grund dafür sind die Vorbereitungen des Chores auf die beiden Auftritte zum Volkstrauertag am 18. November und den Advent am Backhaus am 1. Dezember.

