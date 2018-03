Smileys für mehr Sicherheit

VERKEHR Ortsbeirat Gladenbach montiert neues Geschwindigkeitsmessgerät

Gladenbach Mit Smileys will der Ortsbeirat Gladenbach Raser dazu bringen, den Fuß vom Gas zu nehmen. Dazu kaufte das Gremium ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät und brachte dieses nun in der Mozartstraße an.

