Soziale Beratung

Gesundheit Engagement im Bereich Rehabilitation

Biedenkopf Der Kreisverband Lahn-Dill-Eder des Bundesverbandes Rehabilitation (BDH) will Sprechstunden in Biedenkopf und anderen Orten der Region einrichten. Darüber haben Mitglieder des BDH-Kreisverbandes bei ihrem Oktoberfest gesprochen. Die Vorsitzende Luitgard Lemmer und die Mitglieder wollen den BDH mit seiner sozialrechtlichen Beratung bekannter machen. Dazu will der Kreisverband jetzt Flyer in Geschäften auslegen. Um die Sprechstunden in der Region einzurichten, habe der Kreisverband bereits Kontakt zu den Bürgermeistern aufgenommen, so Lemmer.

Copyright © mittelhessen.de 2018