FAHRERFLUCHT

Spiegel mitgerissen

Dautphetal-Buchenau Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in Buchenau einen Schaden an einem weißen Hyundai i30 verursacht. Das Auto stand am Donnerstag, 25. Januar, zwischen 19 und 22.30 Uhr in einer Parkbucht an der Bundesstraße 62 in Höhe der Neuen Landstraße 5. Laut Polizei muss ein vorbeifahrendes Auto den linken Außenspiegel des Hyundai mitgerissen haben.

