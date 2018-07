Spielerisch den Wald erkunden

FERIENPASS Dautphetaler Naturschutzvereine richten Waldrallye aus / Kinder sind mit Spaß bei der Sache

DAUTPHETAL Auch in diesem Jahr boten die Dautphetaler Naturschutzvereine (DNV) wieder eine Aktion im Rahmen des Dautphetaler Ferienpasses an. 40 Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren nahmen im Wald rund um den Mornshäuser Sportplatz an einer Waldrallye teil.

