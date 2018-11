Gedenkveranstaltung

Spuren eines Lebens

GEDENKEN Erinnerungen an die Judenverfolgung

Weimar-Roth Die diesjährige Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht am 8. November ab 18 Uhr in der Rother Synagoge ist dem Leben von Henni Höchster (geborene Walldorf) gewidmet. Anhand von privaten Fotos und Auszügen aus Briefen zeichnet Gabriele C. Schmitt vom Arbeitskreis Landsynagoge Roth dieses nach. Die gebürtige Ebsdorferin war mit Erwin Höchster aus Roth verheiratet, der im September 1936 nach Südafrika auswanderte. In ihre Briefe spiegeln sich die Schicksale der zurückgebliebenen Familien Höchster und Walldorf.

