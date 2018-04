Von Björn Wisker

Stadt Marburg prüft neue Bauplätze

Immobilien Neue Wohnhäuser sind in Ockershausen und in der Marbach denkbar

Marburg Bauplätze in der Marburger Innenstadt sind rar, größere Wohngebiete können laut Stadt nur noch in Ockershausen und Marbach entstehen. Doch was ist mit den Lahnbergen – und Ideen, Bestandsbauten aufzustocken?

