Steffenberg stellt Antrag

Hessenkasse 750 000 Euro können fließen

Steffenberg Der Steffenberger Gemeindevorstand wird noch in diesem Jahr den Antrag stellen, am Investitionsprogramm „Hessenkasse“ teilzunehmen. Das hat Bürgermeister Wege (parteilos) in der Sitzung der Gemeindevertreter angekündigt.

Copyright © mittelhessen.de 2018