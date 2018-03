Dorfgemeinschaft

Sternwanderung und Adventsabend

Nikolaus Vereine und Gruppen in Holzhausen arbeiten zusammen

Dautphetal-Holzhausen Eine Sternwanderung mit anschließendem Adventsabend „Unter der Linde“ findet am Freitag, 8. Dezember, in Holzhausen am Hünstein statt.

