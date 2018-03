Stoßstange eingedrückt

Unfallflucht Parkplatzrempler in Biedenkopf

Biedenkopf Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 3. März (Samstag) zwischen 13.30 und 14 Uhr auf dem Herkules-Parkplatz in der Georg-Kramer-Straße in Biedenkopf ereignet hat. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein noch unbekanntes Auto einen silbernen Mercedes der C-Klasse. An dem Kombi entstand an der Frontstoßstange ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

