Straßen werden gesperrt

SANIERUNG Umleitungen und Ampeln kommen

Weimar / Wetter Gleich zwei Straßensanierungen stehen in den nächsten Tagen an. Die Kreisstraße zwischen Weimar-Kehna und Niederwalgern ist nach Angaben von Hessen Mobil am Dienstag und Mittwoch (11/12. September) voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Bundesstraße 255 und über die Landesstraße zwischen Wenkbach und Niederwalgern.

