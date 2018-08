Streit am Busbahnhof

POLIZEI 17-Jähriger muss ins Krankenhaus

Gladenbach Bereits vergangenen Freitag, 27. Juli, haben sich mehrere Jugendliche an Gladenbachs Busbahnhof in die Haare bekommen. Um kurz vor 16 Uhr gerieten insgesamt vier Heranwachsende zwischen 13 und 20 Jahre aneinander. Ein 17-Jähriger erlitt eine blutende Beinverletzung und musste ins Krankenhaus. Zum tatsächlichen Geschehensablauf liegen unterschiedliche Angaben vor, sodass die Polizei nach weiteren, bisher nicht bekannten Zeugen sucht. Die Beamten fragen: Wer hat die Auseinandersetzung in Gladenbach, der offenbar ein Wortgefecht und Schubsereien vorausgingen, bemerkt und kann den weiteren Ablauf schildern?

Copyright © mittelhessen.de 2018