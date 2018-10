POLIZEI

Streit eskaliert in Biedenkopf

Biedenkopf Am Wochenende ist in Biedenkopf ein Streit unter zwei Bekannten eskaliert. Ein Mann wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Was letztendlich genau passiert ist, konnte die Polizei wegen sprachlicher Barrieren nicht klären.

