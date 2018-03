Süchtig nach Medien?

HOTLINE Suchtexperten beraten am Mittwoch

Marburg Ab wann wird Social-Media-Nutzung problematisch? Wie viel Zeit sollte in welchem Alter maximal in sozialen Netzwerken verbracht werden? Antworten auf diese und andere Fragen bekommen Eltern bei einer Telefon-Hotline. Suchtexperten beraten am Mittwoch, 21. März, zwischen 10 und 14 Uhr. Das Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer (08 00) 2 80 02 00 können Kunden aller Krankenkassen nutzen.

