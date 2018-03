KIRCHE Passionsandachten in Wallau

Symbole der Hoffnung

karwoche Passionsandachten in Wallau

Biedenkopf-Wallau Zu Passionsandachten in der Karwoche lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Wallau/Weifenbach am Montag, Dienstag und Mittwoch (26. bis 28. März) jeweils ab 19 Uhr in die Wallauer Kirche ein.

